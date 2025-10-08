Tres claves para entender las protestas contra el gobierno de Daniel Noboa que han paralizado Ecuador

Expertos consultados por BBC Verify determinaron que no hay ninguna evidencia para concluir que los manifestantes dispararon balas contra el convoy presidencial.

Según Amael Kotlarski, un experto en armas de la empresa de inteligencia de defensa Janes, las marcas que se pueden ver en el auto donde se cree que viajaba Noboa son "más consistentes con piedras o proyectiles lanzados a mano" que con balas .

Por su parte, Lewis Galvin, analista de la consultora de riesgo estratégico Sibylline, le dijo a la BBC que la mayor parte de los daños observados en los vehículos del convoy parecen haber sido causados por piedras.

Mientras el gobierno acusa a varios de los manifestantes de terroristas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización indígena del país, aseguró en X que cinco de sus miembros fueron "detenidos arbitrariamente".

La organización denunció además una "brutal acción policial y militar" y una "violencia orquestada contra el pueblo movilizado".

"Entre los agredidos hay mujeres de la tercera edad", agregó en la publicación, que incluye un video en el que se ve a cuatro policías con chalecos antibalas y el rostro cubierto arrestando a una mujer vestida con atuendos tradicionales indígenas.

El gobierno ecuatoriano adelantó que las cinco personas detenidas serían procesadas por terrorismo e intento de asesinato.

Desde hace dos semanas, Ecuador vive una serie de protestas que se han intensificado con el paso de los días.

Los enfrentamientos han dejado un muerto, más de 80 heridos y cerca de un centenar de personas detenidas.

