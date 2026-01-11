Conocido cantante muere en accidente aéreo en el centro de Colombia

Al menos seis personas murieron este sábado tras la caída de una avioneta en el departamento de Boyacá, en el centro de Colombia. La aeronave se dirigía a la ciudad de Medellín cuando se estrelló en una zona ubicada entre los municipios de Paipa y Duitama, sin dejar sobrevivientes.

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia confirmó el fallecimiento de todos los ocupantes luego del arribo de los equipos de emergencia y de la Policía Nacional al lugar del impacto. Entre las víctimas se encontraba el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, figura destacada de la escena musical del país.

Tras el accidente, organismos de socorro desplegaron labores de rescate y aseguramiento del área, mientras que personal especializado inició los primeros procedimientos en terreno. Debido a la complejidad de la zona, las tareas se desarrollaron bajo estrictas medidas de seguridad.

Las autoridades informaron que fue activada la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, cuyo equipo se trasladó hasta el sitio del siniestro con el objetivo de determinar las causas del accidente aéreo, las que por ahora se mantienen bajo investigación.

Mediante un comunicado oficial, la Aeronáutica Civil expresó sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas, destacando el impacto de la tragedia tanto a nivel humano como cultural. “Nos unimos en solidaridad y acompañamiento en este momento de profundo dolor para el país y la industria musical”, señalaron.

