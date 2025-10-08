Con palos y piedras atacan a comitiva del Presidente Noboa en Ecuador: Gobierno denuncia "terrorismo e intento de asesinato"

El Gobierno de Ecuador denunció que un grupo de personas atacó con piedras y palos el convoy del Presidente Daniel Noboa, en la sureña provincia de Cañar, y anunció que "todos los detenidos serán procesados por terrorismo e intento de asesinato".

La Presidencia ecuatoriana, que compartió imágenes del incidente a través de la red social X, criticó que el grupo -que lanzó varias piedras contra el vehículo "en el que viajaban civiles"- intentaron "impedir por la fuerza la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad" al obedecer "órdenes de radicalización".

"Nosotros hacemos lo que nos corresponde y no nos pueden detener: llegar a cada rincón del país, donde las familias necesitan obras, servicios y la presencia de su presidente", indicó tras asegurar que "los desestabilizadores no lograron detener al Gobierno nacional".

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, sostuvo que "aparecieron 500 personas y le lanzaron piedras y hay signos de balas" en el vehículo de presidente.

Hasta el momento, se registran cinco personas detenidas por la Policía, que serán denunciadas por intento de asesinato y terrorismo.

La líder del correísmo y excandidata presidencial, Luisa González, denunció que "todo el que se opone a Noboa resulta que es terrorista". "¿Qué nombre le ponemos al que se perdona 98 millones y le encarece todo al pueblo?", planteó, días después de que haya trascendido que la compañía Exportadora Bananera Noboa, de la familia del mandatario, redujo su deuda con el Estado de 95 a 3,5 millones de dólares.

PURANOTICIA