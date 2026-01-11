Crisis en Cuba: Trump exige trato antes de que sea demasiado tarde

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió al gobierno de Cuba a “llegar a un acuerdo” con Washington antes de que sea “demasiado tarde”, en medio de un fuerte llamado dirigido a La Habana por su situación energética y económica actual.

Trump afirmó en su mensaje difundido en su red social Truth Social que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba: ¡cero!”, en referencia al apoyo que históricamente recibía de Venezuela, el cual según él se ha acabado tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

El mandatario estadounidense sostuvo que Cuba dependió durante “muchos años” de enormes cantidades de petróleo y financiamiento venezolano, el cual, según él, fue intercambiado por servicios de seguridad para los últimos líderes venezolanos.

Trump también argumentó que la mayoría de los cubanos que integraban la escolta de Maduro murieron durante la reciente acción militar estadounidense en Caracas, y aseguró que Estados Unidos, con el ejército más poderoso del mundo, ahora protegerá a Venezuela.

La presión sobre La Habana se produce en medio de una tensión diplomática creciente entre Washington y Cuba, tras las operaciones en Venezuela, y se interpreta como parte de una estrategia mayor de Trump para reconfigurar las relaciones energéticas y políticas en la región.

PURANOTICIA