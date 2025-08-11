"Sepan que Israel ha logrado matarme": El último mensaje del reportero de Al Jazeera que falleció en Gaza

Israel ha reconocido que Al Sharif fue blanco del ataque, y lo acusó de ser un líder de Hamás que se hacía pasar por periodista , a pesar del largo historial profesional de Al Sahrif. De los otros informadores muertos en el mismo bombardeo no ha dicho nada.

El editor internacional de la BBC, Jeremy Bowen, quien ha podido ver las pruebas que el gobierno israelí ha presentado, señaló que "no son convincentes" .

El sufrimiento del pueblo palestino también está presente en el mensaje póstumo de Anas al Sherif: " Insto a que no dejen que las cadenas les silencien, ni que las fronteras les restrinjan . Sean puentes hacia la liberación de la tierra y su pueblo, hasta que el sol de la dignidad y la libertad salga sobre nuestra patria robada. Les confío el cuidado de mi familia".

Al Sherif era padre de dos una niña, Sham, de 4 años, y un niño, Salah, de uno.

Nacido en 1996 en el campamento de Yabalia, al norte de la Franja de Gaza, y ha sido uno de los corresponsales de campo más destacados de Al Jazeera desde el estallido de la guerra en octubre de 2023.

En diciembre de 2023 perdió a su padre, Jamal al Sharif, en un atentado que tuvo como objetivo la casa familiar, tras lo cual continuó con su trabajo periodístico.

El reportero cubrió los ataques contra sus colegas, entre ellos Ismail al Ghoul y Rami al Rifi, quienes murieron en un bombradeo en el campo de refugiados de Shati en 2024.

El director editorial de Al Jazeera, Mohamed Moawad, rechazó la acusación israelí y declaró a la BBC que Sharif "solo estaba haciendo una cosa: informar y dar voz a quienes no la tienen dentro de la ciudad de Gaza".

El ejército israelí no permite la entrada de medios de comunicación extranjeros a la Franja de Gaza, por lo que la única información que llega desde allí procede de reporteros locales y de los testimonios de ciudadanos gazatíes.

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha condenado el asesinato de los seis periodistas en Gaza, calificándolo de "grave violación del derecho internacional humanitario".

En una publicación en X, afirmó que "Israel debe respetar y proteger a todos los civiles, incluidos los periodistas".

"Pedimos acceso inmediato, seguro y sin obstáculos a Gaza para todos los periodistas", continúa la declaración.

BLOQUEO INFORMATIVO

También ha denunciado el ataque Reporteros sin Fronteras (RSF), que en un comunicado afirma que "condena enérgica y airadamente el asesinato reconocido por el ejército israelí" de Anas al-Sharif y los otros periodistas.

La organización defensora de la libertad de prensa afirma que era "uno de los periodistas más famosos de la Franja de Gaza (y) la voz del sufrimiento que Israel ha impuesto a los palestinos en Gaza".

Pide que se ponga fin urgentemente a "la estrategia de bloqueo informativo de Israel, destinada a ocultar los crímenes cometidos por su ejército durante más de 21 meses en el enclave palestino sitiado y hambriento".

Martin Roux, que dirige la mesa de crisis de la organización, declaró esta mañana al canal BBC News Channel que es "aterrador" que Israel se haya otorgado "el derecho a matar a periodistas cuando decide que son terroristas".