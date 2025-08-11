Cinco periodistas de la cadena Al Jazeera y un reportero local murieron en un ataque israelí en Gaza

A lo largo de la guerra, Israel no ha permitido la entrada de periodistas extranjeros en Gaza para informar libremente. Por ello, muchos medios de comunicación dependen de reporteros locales para la cobertura.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), una organización civil internacional de defensa de la libertad de prensa, 186 periodistas han muerto desde el inicio de la ofensiva militar de Israel en Gaza en octubre de 2023.

El director editorial de Al Jazeera, Mohamed Moawad, declaró a la BBC que Al Sharif era un periodista acreditado que se había convertido en "la única voz" para que el mundo supiera lo que estaba ocurriendo en la Franja de Gaza.

"Fueron atacados en su tienda de campaña, no estaban cubriendo desde el frente ", dijo Moawad sobre el ataque israelí.

"El hecho es que el gobierno israelí quiere silenciar la cobertura de cualquier canal de información desde el interior de Gaza ", agregó.

"Esto es algo que no había visto antes en la historia moderna ".

Momentos antes de la muerte de Al Sharif, publicaciones en su cuenta de X advertían del intenso bombardeo israelí en la ciudad de Gaza.

"TESTAMENTO Y MENSAJE FINAL"

En un mensaje publicado tras su fallecimiento, Al Sharif dejó su "testamento y mensaje final".

"He entregado todo mi esfuerzo y todas mis fuerzas para ser un apoyo y una voz para mi pueblo", dijo.

"He vivido el dolor en todos sus detalles, he experimentado el sufrimiento y la pérdida muchas veces, pero nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin distorsión ni falsificación", agregó.

Al Sharif también rindió homenaje al "pueblo de Palestina", la "joya de la corona del mundo musulmán, el latido de cada persona libre en este mundo".

"Te confío a su pueblo, a sus hijos agraviados e inocentes que nunca tuvieron tiempo de soñar ni de vivir en seguridad y paz", continuó su carta.

"Sus cuerpos puros fueron aplastados bajo miles de toneladas de bombas y misiles israelíes, destrozados y esparcidos por los muros", añadió.