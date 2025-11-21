Ryan Wedding: Cómo el exdeportista olímpico canadiense pudo haber logrado que mataran a un testigo clave del FBI en Colombia

"Rompo un poco el molde", dijo entonces Paradkar al periódico. "Simplemente hago lo mío mientras me mantenga dentro de los estándares profesionales".

Cómo se desmoronó una extensa operación de tráfico de cocaína

Las autoridades dicen que Wedding recurrió a la ayuda de Paradkar cuando su empresa criminal comenzó a desmoronarse, después de que las autoridades estadounidenses interceptaran uno de sus cargamentos de cocaína en abril de 2024 en California. Otros dos paquetes fueron interceptados en agosto y octubre de 2024, y todos los mensajeros fueron arrestados.

En los tres casos, Paradkar supuestamente organizó representación legal para los mensajeros con el fin de dar a Wedding acceso a información privilegiada sobre sus otros clientes, varios de los cuales Wedding deseaba asesinar, según las autoridades.

Más tarde, en octubre de 2024, el FBI anunció una serie de arrestos relacionados con Wedding, identificándolo por primera vez como el presunto líder de una gran empresa criminal con operaciones en Canadá, Estados Unidos y América Latina.

Las autoridades revelaron que tenían un infiltrado que cooperaba como testigo clave en el caso. Los medios canadienses lo han identificado desde entonces como Jonathan Acebedo-García, un hombre canadiense-colombiano que se dice que durante mucho tiempo estuvo vinculado a Wedding.

Según las autoridades, el capo de la droga luego recurrió a otros para localizar a Acebedo-García, entre ellos un líder del crimen organizado en Montreal, Atna Ohna, y una madame colombiana, Carmen Yelinet Valoyes Flórez.

Por otro lado, Wedding supuestamente recurrió a un hombre de Calgary, Allistair Chapman, para que pagara presuntamente US$7.000 a un blog de noticias del crimen organizado para que publicara información sobre el paradero de Acebedo-García. Chapman está entre los arrestados y enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos.

El responsable del blog, Gursewak Singh Bal, también fue arrestado; las autoridades alegan que publicó una foto de Acebedo-García y su esposa en el blog, insinuando que era "un soplón".

"Es muy probable que nunca lo vuelvan a encontrar", habría escrito Bal.

Se dice que otros fueron reclutados por Ohna y Flórez para ayudar a localizar al testigo. Edwin Basora-Hernández, identificado en la acusación como un artista de reguetón que vive en Canadá, supuestamente ayudó a conseguir su número de teléfono a cambio de entre US$350 y US$700.

Otro hombre fue presuntamente contratado por Wedding para viajar a Colombia y Arabia Saudita en busca de él.

El testigo fue finalmente localizado en Colombia, donde fue rastreado por individuos en una motocicleta hasta un restaurante dentro de un centro comercial. Otro sospechoso no identificado entró, se acercó a Acebedo-García y le disparó mientras comía, según la acusación, matándolo al instante.

Luego, supuestamente se envió una foto del cadáver a Wedding, para ser difundida "como advertencia" a otros que pudieran enfrentarse a él, según la acusación.