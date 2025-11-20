EE. UU. ofrece US$15 millones por información sobre exatleta olímpico canadiense convertido en capo de las drogas

El testigo fue asesinado a tiros en un restaurante de Medellín, Colombia, en enero.

Bondi aseguró que Wedding también había sido acusado de manipulación e intimidación de testigos, asesinato, blanqueo de dinero y tráfico de drogas .

El FBI sigue buscando a sospechosos directamente implicados en el asesinato, incluido el asesino y alguien que lo habría ayudado a escapar.

MÁS DE US$1.000 MILLONES AL AÑO

En una conferencia de prensa celebrada el miércoles, las fuerzas del orden estadounidenses y canadienses anunciaron otra serie de novedades en el caso contra Wedding, entre ellas una nueva acusación y 10 detenciones.

Según las autoridades, el cartel liderado por Wedding operaba en Norteamérica y otros países y era el mayor proveedor de cocaína de Canadá.

Se calcula que el cartel tiene ingresos por más de US$1.000 millones al año.

El comisario de la policía nacional canadiense (RCMP, por sus siglas en inglés), Michael Duheme, declaró que siete canadienses presuntamente vinculados al cartel fueron detenidos el martes en las provincias de Quebec, Ontario y Alberta, y serán extraditados a Estados Unidos.

Se les imputan delitos como conspiración para cometer asesinato y tráfico de drogas.

Entre ellos se encuentra Deepak Balwant Paradkar, un abogado canadiense acusado de prestar "una serie de servicios ilegales a Wedding y a su organización de narcotraficantes más allá del alcance de una relación normal entre abogado y cliente", según informó el Departamento del Tesoro estadounidense en un comunicado.

Alegan que a Paradkar le pagaron con "relojes de lujo y honorarios adicionales por estos servicios ilegales".

ALIAS "EL JEFE"

Según la nueva acusación, Paradkar aconsejó a Wedding y a su cómplice que asesinaran al testigo federal para evitar su extradición desde México por cargos penales.

La BBC ha intentado ponerse en contacto con Paradkar a través de su oficina para obtener comentarios.

El presunto cofundador de The Dirty Newz, Gursewak Singh Bal, de 31 años, fue uno de los detenidos esta semana.

Las autoridades siguen buscando a una octava persona en Canadá.

También fueron detenidos esta semana la colombiana Carmen Yelinet Valoyes Florez, de 47 años, que según las autoridades dirigía una red de prostitución de lujo en México y ayudó al cartel a encontrar al testigo federal, y Atna Ohna, de 40 años, de Quebec.