Fuerte sismo de magnitud 6,2 sacude a la prefectura de Shimane en Japón

Un sismo de magnitud 6,2 se produjo en la zona oriental de la prefectura de Shimane, en la costa suroccidental de la principal isla de Japón, Honshu.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro al interior de la región y a una profundidad de 10 kilómetros, impactando con su mayor intensidad en varias localidades del este de Shimane, incluida la ciudad de Matsue.

Tras el terremoto, se produjeron cinco réplicas más, aunque de menor magnitud.

La Agencia Japonesa de Meteorología señaló que "no hay necesidad de preocuparse por un tsunami causado por este terremoto", pero advirtieron que, en el pasado, se han registrado casos en esta región "donde se produjeron terremotos de magnitud similar consecutivos en un plazo de aproximadamente una semana después de un terremoto mayor".

"Por lo tanto, en zonas donde el temblor fue fuerte, se debe estar atento a terremotos con una intensidad sísmica máxima de 5 grados o más durante aproximadamente una semana después del terremoto, y tener en cuenta que también existe la posibilidad de terremotos con temblores aún más fuertes", subrayó la institución.

Asimismo, previno a la población de la existencia de "un mayor riesgo de desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra" en las zonas que experimentaron una mayor intensidad, recomendando, en consecuencia, que los residentes de esas áreas "presten atención a la actividad sísmica futura y a las condiciones de lluvia".

