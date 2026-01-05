Terremoto de magnitud 6,2 sacudió el oeste de Japón: no se emitió alerta de tsunami

Hasta el momento, no se reportan daños mayores ni víctimas, y las autoridades descartaron la emisión de una alerta de tsunami.
Un sismo de magnitud 6.2 se registró este martes frente a la costa oeste de Japón, en la prefectura de Shimane.
El movimiento telúrico fue percibido en distintas zonas del país, incluidas regiones densamente pobladas del norte y del centro.
Hasta el momento, no se reportan daños mayores ni víctimas, y las autoridades descartaron la emisión de una alerta de tsunami.
Según los primeros reportes, el terremoto tuvo una profundidad estimada de entre 12 y 19 kilómetros.
La Agencia Meteorológica de Japón informó que el sismo no generó condiciones para un tsunami.
No obstante, el organismo mantiene la vigilancia activa ante la posibilidad de réplicas.
