Trump descarta elecciones en el corto plazo en Venezuela y reitera que él está al mando

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó una vez más la posibilidad de una convocatoria electoral en Venezuela a corto plazo y aseguró que él mismo está al mando el país caribeño.

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente pueda votar", afirmó el republicano en una entrevista para la cadena NBC en la que desechó el plazo de un mes sugerido en una de las preguntas: "No, llevará un tiempo". "Tenemos que cuidar al país hasta que se recupere", dijo

Por otra parte, apuntó al vicepresidente estadounidense, JD Vance, y a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, así como a su asesor Stephen Miller, como partes destacadas de un grupo con "diferentes conocimientos" que supervisará el papel de Washington en Venezuela. Así, contestó con un conciso "yo" a la pregunta de quién es el responsable último de la gestión estadounidense en el país caribeño.

Sus palabras coinciden con la línea argumental que ha establecido desde la intervención contra Maduro, en el marco de la cual advirtió que era él mismo quien estaba "a cargo" de Venezuela, en unas declaraciones ante la prensa en las que evitó abordar la posibilidad de forzar una convocatoria electoral o una liberación de presos políticos venezolanos.

Mientras tanto, la Presidencia de Venezuela ha sido asumida en funciones por quien ostentaba la Vicepresidencia bajo Maduro, Delcy Rodríguez, quien, según Trump, ha estado cooperando con Washington. Además, el mandatario de Estados Unidos indicó que decidirá pronto si su Gobierno mantiene o retira las sanciones impuestas contra la dirigente venezolana.

También manifestó que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, sino "con quienes trafican drogas, (...) con quienes vierten sus cárceles, sus drogadictos y sus instituciones mentales" en el país norteamericano.

