Hamás acepta la liberación de los rehenes israelíes, pero busca cambios en el plan de Trump para Gaza

Hamás respondió este viernes a las propuestas contenidas en un plan de paz para Gaza esbozado por Estados Unidos aceptándolas en parte, pero buscando negociaciones adicionales sobre una serie de puntos clave.

En un comunicado, el movimiento palestino afirmó que acepta "liberar a todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos, de acuerdo con la fórmula de intercambio contenida en la propuesta del presidente Trump", siempre y cuando se cumplan las condiciones sobre el terreno para los intercambios. LEER TAMBIÉN: Trump da plazo hasta este domingo a Hamás para que acepte su plan de paz para Gaza o "se desatará un infierno"

Sin embargo, parece sugerir que busca una negociación adicional sobre otros temas relativos al futuro de la Franja de Gaza y los derechos del pueblo palestino, diciendo que estos aún se están discutiendo.

Poco después de hacerse público el comunicado de Hamás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en su red Truth Social en el que dijo: "Creo que están listos para una PAZ duradera".