Trump da plazo hasta este domingo a Hamás para que acepte su plan de paz para Gaza o "se desatará un infierno"

Otro obstáculo para algunos en Hamás es que el plan les exige entregar a todos los rehenes durante las primeras 72 horas del alto el fuego, cediendo así su única baza para negociar.

El plan de 20 puntos, acordado por Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y anunciado por ambos en la Casa Blanca el lunes, también establece que Hamás no tendrá ningún papel en el gobierno de Gaza y deja la puerta abierta a un eventual Estado palestino .

Sin embargo, Netanyahu reafirmó posteriormente su histórica oposición a este último punto, diciendo en una declaración en video poco después del anuncio: "No está escrito en el acuerdo. Dijimos que nos opondríamos firmemente a un Estado palestino ".

El plan estipula que, una vez que ambas partes acepten la propuesta, "se enviará inmediatamente ayuda completa a la Franja de Gaza" .

También describe un plan para la futura gobernanza de Gaza, indicando que un "comité palestino tecnocrático y apolítico" gobernará temporalmente "con la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, llamado la Junta de la Paz", que, según se afirmó, estaría presidido por Trump.

"COMPLETAR LA TAREA"

Los líderes europeos y de Medio Oriente han acogido con satisfacción la propuesta. La Autoridad Palestina (AP), que gobierna partes de Cisjordania ocupada por Israel, ha calificado los esfuerzos del presidente estadounidense de "sinceros y decididos".

Pakistán inicialmente expresó su apoyo al plan, pero el ministro de Asuntos Exteriores del país declaró posteriormente que los puntos anunciados no se ajustaban a un borrador elaborado por un grupo de países de mayoría musulmana, según informaron BBC Urdu y Reuters.

Trump ha declarado que si Hamás no acepta el plan, Israel contará con el respaldo de Estados Unidos para "completar la tarea de destruir la amenaza de Hamás".

Netanyahu también ha afirmado que Israel "completará la tarea" si Hamás rechaza el plan o no lo lleva a cabo.

El ejército israelí lanzó una campaña en Gaza en respuesta al ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel del 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.