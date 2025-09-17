Exmandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, es diagnosticado con cáncer de piel

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, de 70 años, fue diagnosticado con cáncer de piel tras someterse a exámenes en el hospital DF Star de Brasilia. La noticia se conoce luego de una emergencia de salud que obligó a trasladarlo de urgencia desde su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria.

Según el parte médico, a Bolsonaro se le detectaron dos lesiones cutáneas con presencia de carcinoma de células escamosas, una variante que, de acuerdo con el oncólogo Cláudio Birolini, se ubica en un nivel intermedio de agresividad. "No es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así puede tener consecuencias más serias", señaló el especialista.

El diagnóstico se dio tras una internación de emergencia en la que el expresidente presentó vómitos, mareos y baja presión arterial. Los exámenes realizados evidenciaron anemia persistente y alteraciones en la función renal, incluido un aumento de creatinina.

Aunque fue dado de alta al estabilizar sus constantes vitales, el hospital precisó que Bolsonaro continuará bajo control ambulatorio para monitorear su evolución y el manejo de todas sus patologías.

