El "cinturón Alpino-himalayo": La zona sísmica que hace que Afganistán sufra devastadores terremotos con frecuencia

"Afganistán está en la zona de colisión de las placas tectónicas de India (al sur) y la Euroasiática (al norte), la cual es parte de la extensa cordillera Alpino-himalaya que se extiende desde la Europa oriental hasta el occidente de China", le contó a BBC Mundo el geólogo y geofísico británico Sam Wimpenny.

¿Qué implica esto? "La fuerza detrás de este terremoto es la misma que provocó la formación del Himalaya, el Karakórum y la meseta tibetana: la colisión de las placas de India y Eurasia ", ilustró el también geólogo británico Brian Baptie.

En la región se encuentran 14 de las montañas más elevadas del planeta, conocidas como los "ochomiles" , porque tienen más de 8.000 metros de altura.

"Con el desplazamiento de la placa India hacia la Eurasiática a un ritmo de unos 45 mm anuales, esta zona es una de las regiones con mayor actividad sísmica de la Tierra, representando alrededor del 15% de toda la energía sísmica liberada en el mundo cada año ", agregó Baptie, quien es miembro del Servicio Geológico Británico, en un comentario publicado en el Centro de Medios Científicos de Reino Unido.

A lo anterior hay que sumarle que el país es atravesado por cuatro fallas geológicas: Chaman, Hari Rud, Badakhshan Central y de Darvaz, las cuales son capaces de producir terremotos de magnitud 7 u 8 en la escala de Richter, advirtió la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA, por sus siglas en inglés).

En abril pasado, el país fue sacudido por un sismo de magnitud 5,6, reportó en su momento el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su siglas en inglés).

En octubre de 2023, el occidente de Afganistán fue golpeado por un terremoto de escala 6,3, el cual arrasó con pueblos enteros. Un año antes, en la provincia de Paktika, al sur de la actual tragedia, se registró otro temblor de similar intensidad y que dejó más de 1.000 fallecidos.

En 2015, Afganistán sufrió un movimiento telúrico aún más fuerte, de magnitud 7,5 en la escala de Richter, el cual se llegó a sentir en algunas regiones del interior de la vecina China.

Durante la última década, más de 600.000 personas se han visto afectadas por este tipo de fenómenos en Afganistán, donde han dejado un promedio de 188 muertes al año, afirmó la UNOCHA.

Sin embargo, los años 2002 y 1998 fueron los peores en lo que a terremotos refiere. ¿La razón? Durante ambos años el país fue sacudido por sendos sismos, de magnitudes superiores a 6, con apenas meses de diferencia. Estos movimientos dejaron más de 4.000 víctimas cada uno, de acuerdo con los registros oficiales.