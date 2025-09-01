Sismo de magnitud 6 deja más de 800 muertos y 2.500 heridos en el este de Afganistán

El balance de muertos a causa del sismo de magnitud 6 en la escala abierta de Richter registrado este domingo en el este de Afganistán aumentó a más de 800, con alrededor de 2.500 heridos, según confirmaron este lunes las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control del país centroasiático en agosto de 2021.

El Centro de Información y Medios del Gobierno afgano indicó que hasta el momento se han confirmado 800 muertos y 2.500 heridos en la provincia de Kunar, la más afectada por el seísmo, a los que se suman 12 muertos y 255 heridos en Nangarhar, 58 heridos en Laghman y cuatro heridos en Nuristán.

Asimismo, anunció la formación de "un comité especial" bajo control del primer ministro, Mohammad Hasán Ajund, para abordar la situación, al tiempo que indicó que las autoridades activaron la entrega de fondos para hacer frente a la catástrofe y pusieron a disposición números de teléfono para organizar la distribución de ayuda.

El Gobierno mostró su "gran tristeza" por el "poderoso terremoto" en el este del país, un mensaje en el que pidió a la población que "cumpla su parte a la hora de dar refugio, comida y ropa a las familias afectadas por este incidente". "Que Dios proteja a los musulmanes de estos desastres e incidentes en el futuro", zanjó.

El sismo destruyó varias localidades en Kunar y Nangarhar debido a que el hipocentro estuvo ubicado relativamente cerca de la superficie y al hecho de que muchas de las viviendas estaban construidas con piedras y adobe, lo que ha facilitado su derrumbe.

Por su parte, la delegación de Naciones Unidas en Afganistán mostró su "profunda tristeza" por el "devastador" terremoto, que "ha causado cientos de muertos". "Nuestros equipos están sobre el terreno, dando ayuda de emergencia y apoyo vital. Nuestros pensamientos están con las comunidades afectadas", sentenciaron.

El terremoto tuvo lugar a las 23:47 horas (hora local) con epicentro a 42 kilómetros de Jalalabad, capital de Nangarhar, y una profundidad de 8 kilómetros, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGC, por sus siglas en inglés). En Pakistán se han registrado fuertes temblores y sacudidas tanto en la capital, Islamabad, como en otras zonas del país, aunque no se han confirmado víctimas ni daños.

