BBC dice que se defenderá ante demanda de Trump por US$5.000 millones por reportaje en el que se editaron sus palabras

"Creo que tengo que hacerlo", dijo Trump a los periodistas sobre sus planes. "Hicieron trampa. Cambiaron las palabras que salieron de mi boca".

En su discurso del 6 de enero de 2021, antes de los disturbios en el Capitolio en Washington D.C., Trump dijo a la multitud: "Vamos a ir al Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas" .

Más de 50 minutos después en su discurso, señaló: " Y lucharemos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas ".

En el programa Panorama se le mostraba diciendo: " Vamos a marchar hasta el Capitolio... y estaré allí con ustedes. Y lucharemos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas ".

La BBC reconoció que la edición había dado "la impresión errónea" de que Trump había "hecho un llamado directo a la acción violenta".

En noviembre, un memorándum interno de la BBC que fue filtrado a la prensa criticaba la forma en que se había editado el discurso, lo que provocó la dimisión del director general de la BBC, Tim Davie, y de su directora de noticias, Deborah Turness.

Antes de que Trump presentara la demanda, los abogados de la BBC habían respondido extensamente a las afirmaciones del presidente.

Aseguraron que no había malicia en la edición y que Trump no se vio perjudicado por el programa, ya que fue reelegido poco después de su emisión.

También dijeron que la BBC no tenía los derechos para distribuir el programa Panorama en sus canales estadounidenses y que no lo hizo. Aunque el documental estaba disponible en la plataforma en línea BBC iPlayer, su disponibilidad estaba restringida a los espectadores de Reino Unido.

En su demanda, Trump cita los acuerdos que la BBC tenía con otros distribuidores para mostrar contenidos, concretamente uno con una empresa de medios de comunicación externa que supuestamente tenía los derechos de licencia del documental fuera de Reino Unido.

La BBC no ha respondido a estas afirmaciones, ni tampoco la empresa con la que supuestamente tenía el acuerdo de distribución.

La demanda también afirma que es posible que personas de Florida hayan accedido al programa utilizando un VPN o el servicio de streaming BritBox.