Trump demanda a la BBC por documental sobre el asalto al Capitolio y exige US$10.000 millones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una demanda contra la prestigiosa cadena británica BBC en un tribunal federal de Miami, solicitando una indemnización de 10.000 millones de dólares.

La demanda apunta a dos delitos relacionados con la emisión, poco antes de las elecciones de 2024, de un discurso suyo en el que parecía incitar a la violencia antes de que una turba de seguidores asaltaran el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021.

Según publica The New York Times, Trump acusa a la BBC de producir una "representación falsa, difamatoria, engañosa, despectiva y maliciosa" del inquilino de la Casa Blanca en un documental emitido en el programa Panorama, y de tratar de manera "descarada" con este producto audiovisual de "interferir e influir en el resultado de las elecciones en (su) detrimento".

Asimismo, el documento de 46 páginas señala a la cadena británica por supuestamente violar la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales del estado de Florida, pidiendo una indemnización de 5.000 millones de dólares por cada delito.

La defensa del mandatario ha afirmado en un comunicado que el objetivo de la demanda es responsabilizar a la "otrora respetada y ahora desacreditada" BBC, que hasta el momento no ha hecho comentarios al respecto, por lo que ha descrito como una irregularidad.

"Voy a demandar a la BBC por poner palabras en mi boca", ha declarado este lunes Trump ante la prensa congregada en el Despacho Oval. "Literalmente, pusieron palabras en mi boca. Me hicieron decir cosas que nunca dije públicamente, supongo que usaron inteligencia artificial o algo así", ha agregado.

El mandatario había amenazado anteriormente con demandar a la cadena después de que su presidente, Samir Shah, reconociera a principios de noviembre que las imágenes editadas del discurso de Trump emitidas en el mencionado programa daban erróneamente "la impresión de un llamamiento a la violencia". Días después, la BBC pronunció una segunda disculpa, si bien rechazó la compensación que pide el republicano.

