Irán amenaza con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó este lunes con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz tras afirmar que el tránsito se encuentra cortado en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

"Nuestros devotos héroes de la Armada y los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica se enfrentarán con decisión a cualquier buque infractor y no permitirán que se exporte petróleo desde la zona", advirtió el general de brigada Ebrahim Yabari, asesor del comandante en jefe de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria.

De la misma forma, afirmó que "los oleoductos también están al alcance" de Teherán. "No permitiremos que los recursos energéticos de la región caigan en manos del enemigo", aseguró y agregó que Estados Unidos debe saber que "ni una gota de petróleo" les llegará, según recogió la agencia de noticias Tasnim.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, había asegurado el domingo que su país no había emprendido en ningún momento una operación para cerrar el estrecho de Ormuz, arteria del comercio marítimo mundial, ni tenía previsto hacer nada para impedir un paso que ya se encontraba suspendido en el marco de los ataques.

Varios buques informaron durante la jornada del sábado de la recepción de transmisiones de la Armada iraní aludiendo a que el tránsito por el estrecho estaba prohibido. Sin embargo, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) afirmó que no había veto oficial al paso porque las transmisiones de radio no son una vía legal para ello.

Según UKMTO, dos buques mercantes fueron alcanzados por proyectiles durante el fin de semana cuando transitaban por el estrecho, entre ellos el petrolero 'Skylight', que figura en la lista de sanciones de Estados Unidos por la exportación de petroleo iraní.

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este mismo lunes un ataque perpetrado por sus fuerzas contra un petrolero supuestamente vinculado a Estados Unidos -identificado como 'Athe Nova', con bandera de Honduras- en el estrecho de Ormuz.

Para que el cierre sea oficial y jurídicamente válido, debe anunciarlo el Estado competente, es decir, el Gobierno de Irán, si bien todos los buques tienen derecho a tránsito continuo e ininterrumpido en virtud de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).

