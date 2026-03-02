Macron refuerza el arsenal nuclear y amenaza con usarlo para defender Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes que ordenó reforzar el arsenal nuclear francés y advirtió de que lo usarán en caso de que estén en juego los "intereses vitales" del país, en un momento de "incertidumbre", tras el aumento de las tensiones en Oriente Próximo.

Macron afirmó que nunca "dudará en tomar las decisiones que sean necesarias para proteger" los "intereses vitales" de Francia. "Si usáramos nuestro arsenal, ningún Estado, por poderoso que fuera, podría evitarlo. Ninguno, por grande que fuera, se recuperaría", expresó el mandatario.

"En este mundo peligroso e inestable, para ser libre hay que ser temido", remarcó el mandatario francés durante un discurso desde Île Longue en Brest, en el que insistió en la idea de desarrollar en Europa una disuasión nuclear "avanzada" ante "la combinación de amenazas" que se ciernen sobre el continente.

En este sentido, afirmó que esta iniciativa "ofrece la posibilidad de que los socios participen en ejercicios de disuasión nuclear" y explicó que hasta ocho países europeos han aceptado por el momento esta propuesta, como Alemania, Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca.

Macron -que anunció además que París, Londres y Berlín "colaborarán en proyectos de misiles de muy largo alcance"- detalló que, a través de esta iniciativa, París podría desplegar fuerzas aéreas estratégicas" de la aviación francesa en territorio de países aliados, mientras que las fuerzas aliadas podrían participar en actividades nucleares lideradas por Francia.

"Vivimos un período de convulsión geopolítica lleno de riesgos, y nuestros conciudadanos son plenamente conscientes de ello. Este período justifica un fortalecimiento de nuestro modelo", dijo y agregó que "cualquiera que se atreva a atacar Francia sabe el insoportable precio que tendría que pagar".

No obstante, resaltó que no se compartirá "la decisión final" sobre un posible lanzamiento de un ataque nuclear contra un potencial enemigo, ya que dicha decisión quedará en manos de la Presidencia francesa en medio de las fuertes críticas de partidos de la oposición, como Agrupación Nacional, que consideran que un reparto del "paraguas nuclear" francés equivale a su abolición.

Macron indicó que la disuasión avanzada sigue siendo "perfectamente complementaria" a la labor de la OTAN y ha subrayado que los europeos se han acostumbrado a que su seguridad dependa de "normas de terceros", instando así al continente a "recuperar el control de su propio destino".

El presidente francés explicó además que esto se produce ante un contexto en el que tanto China como Rusia están "desarrollando sistemas de protección cada vez más sofisticados", si bien ha dicho que "no se trata de entrar en ninguna carrera armamentística". "Esa nunca ha sido nuestra doctrina", señaló.

Macron, que definió la disuasión nuclear como "la piedra angular" de la estrategia de Defensa de Francia, también anunció durante el discurso que en 2036 se lanzará un nuevo submarino nuclear con misiles balísticos que se llamará 'L Invincible'.

REACCIÓN DE ALIADOS

Más tarde, el primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó en redes sociales que Varsovia mantiene ya "conversaciones" con París y con un grupo de aliados para impulsar el programa de disuasión nuclear avanzado propuesto por Francia.

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró que tienen la intención de tomar "medidas concretas antes de que finalice el año", incluida "la participación alemana en ejercicios nucleares" liderados por París.

De igual forma, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, confirmaron que se unirán a la iniciativa de disuasión francesa que permitirá impulsar el "fortalecimiento de la seguridad y la defensa europeas".

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, valoró que la disuasión nuclear es "absolutamente crucial teniendo en cuenta el comportamiento de Rusia" y confirmó que el país se "integrará más profundamente en la disuasión europea".

