Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita es atacada con drones: vinculan a ofensiva con Irán

La noche de este lunes, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó que la embajada de Estados Unidos en Riad sufrió un ataque con dos drones, provocando un “pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio”, sin que se reportaran víctimas.

Previo al ataque, la misión diplomática estadounidense en el reino saudí había emitido una alerta de seguridad, instando a su personal y recomendando a los ciudadanos estadounidenses “refugiarse” en Yeda, Riad y Dhahran.

“La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudita continúa monitoreando la situación regional”, señaló el aviso, que además pidió a los estadounidenses “mantener un plan personal de seguridad”, “evitar manifestaciones y grandes concentraciones” y “seguir las instrucciones de las autoridades locales”.

Según la cadena CNN, citando fuentes cercanas al caso, los drones podrían estar presuntamente vinculados a Irán, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente ni por Washington ni por Riad. Las mismas fuentes indicaron que no se registraron heridos.

