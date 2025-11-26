Aumentan a 36 los fallecidos por incendio que se propagó por varios edificios en Hong Kong

El incendio se inició en el complejo residencial Wang Fuk Court a las 14:51 hora local (06:51 GMT) y fue clasificado como de nivel cinco, el más grave, por el departamento de bomberos local.

Entre los fallecidos se encuentra el bombero Ho Wai-ho, de 37 años . Fue encontrado inconsciente en el lugar del siniestro unos 30 minutos después de que se perdiera el contacto con él.

El intenso calor del incendio, así como los peligrosos escombros, dificultaron las labores de rescate.

"La temperatura dentro de los edificios afectados es muy alta, por lo que nos resulta bastante difícil entrar... y subir las escaleras para llevar a cabo las operaciones de extinción y rescate", afirmó Derek Armstrong Chan, subdirector del cuerpo de bomberos.

Dado que el fuego seguía ardiendo hasta bien entrada la noche, el oficial dijo que no sabían cuándo se extinguirían por completo las llamas.

Construido en 1983, Wang Fuk Court está formado por ocho bloques de pisos que albergan 1.984 apartamentos para unos 4.600 residentes, según el censo gubernamental de 2021. Siete de los bloques se han visto afectados por el incendio.