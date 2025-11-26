Suben a 13 los fallecidos por el incendio en Hong Kong: reportan varios atrapados

El balance de muertos a causa del incendio registrado este miércoles en varios rascacielos de Hong Kong ha aumentado a 13, entre ellos un bombero, según han confirmado las autoridades, si bien no se descarta que el balance de fallecidos aumente en las próximas horas.

El incendio ha afectado a varios edificios en el barrio de Tai Po, a donde se han dirigido numerosos equipos de bomberos y servicios de emergencia. En los inmuebles afectados hay un número indeterminado de personas atrapadas por las llamas, que dejan además alrededor de una veintena de heridos.

Los bomberos han elevado al máximo nivel la alerta a causa del incendio, sin que por ahora se conozcan las causas, que están ya siendo investigadas por las autoridades, según ha recogido el diario 'The Standard'. Los heridos han sido trasladados a dos hospitales de Hong Kong, mientras que al menos una escuela ha sido abierta como refugio temporal.

El Nº 2 de los bomberos, Derek Armstrong Chan, ha detallado que "la temperatura en el edificio es muy elevada", lo que dificulta la entrada de los bomberos para llevar a cabo labores de rescate, afectadas además por el hecho de que ya ha anochecido en Hong Kong, reduciendo la visibilidad.

"Los escombros y andamios del edificio afectado se están cayendo, lo que representa un peligro adicional para nuestro personal de primera línea", ha explicado, antes de insistir en que los afectivos "seguirán intentando" llegar a los pisos afectados para buscar supervivientes, tal y como ha recogido el diario 'South China Morning Post'.

Ante esta situación, la Cruz Roja de Hong Kong ha activado su línea de apoyo psicológico para dar atención a afectados y familiares de las víctimas del incendio, que habría sido desatado en un andamio fabricado con bambú, según las primeras informaciones, si bien las autoridades no han confirmado por ahora este extremo.

