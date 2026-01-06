Casa Blanca afirma que están considerando diferentes opciones para adquirir Groenlandia, incluido el uso del Ejército

La cuestión del futuro de Groenlandia resurgió a raíz de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, en la que tropas estadounidenses capturaron al presidente del país, Nicolás Maduro, y lo llevaron a Nueva York para enfrentar cargos por drogas y armas.

Tras la incursión del pasado 3 de enero, Trump dijo que Estados Unidos "gobernará" Venezuela por un periodo de tiempo que no especificó .

También afirmó que Estados Unidos regresaría a una política de 1823 de supremacía estadounidense en su esfera de influencia en el hemisferio occidental, y advirtió a varios países que Washington podría centrar su atención en ellos.

"PRONTO"

La incursión militar de EE.UU. en Venezuela ha reavivado los temores de que Washington pueda considerar el uso de la fuerza para asegurar el control de Groenlandia.

Un día después del operativo, Katie Miller, esposa de uno de los asesores principales de Trump, publicó en redes sociales un mapa de Groenlandia con los colores de la bandera estadounidense, junto a la palabra "PRONTO".

El lunes, su esposo, Stephen Miller, afirmó que es "la posición formal del gobierno de EE.UU. que Groenlandia debería ser parte de Estados Unidos".

En una entrevista con CNN, Miller señaló que Estados Unidos "es la potencia de la OTAN".

"Para que EE.UU. asegure la región del Ártico, para proteger y defender a la OTAN y los intereses de la OTAN, obviamente Groenlandia debería ser parte de EE.UU.", dijo.

Al ser consultado repetidamente sobre si Estados Unidos descartaría el uso de la fuerza para anexarla, Miller respondió: "Nadie va a pelear contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia".

Subrayando que están tan interesados como EE.UU. en la seguridad del Ártico, los siete firmantes europeos de la declaración conjunta del martes dijeron que esto debe lograrse por los aliados de la OTAN, incluyendo a EE.UU., de manera "colectiva", mientras se "mantienen los principios de la Carta de la ONU, incluyendo la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras".

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, celebró la declaración europea y pidió un "diálogo respetuoso".

"El diálogo debe llevarse a cabo respetando el hecho de que el estatus de Groenlandia está arraigado en el derecho internacional y en el principio de integridad territorial", afirmó Nielsen.