Apostador anónimo ganó US$436.000 con la captura de Maduro antes de que se anunciara oficialmente

Un apostador ganó casi medio millón de dólares con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, justo antes de que se anunciara oficialmente, lo que genera preguntas sobre si alguien se benefició de información privilegiada sobre la operación de Estados Unidos en Caracas.

Las apuestas en Polymarket, una plataforma impulsada por criptomonedas, que predecían que Nicolás Maduro estaría fuera del poder para finales de enero aumentaron en las horas previas a que el presidente Donald Trump anunciara el sábado que el líder venezolano había sido detenido.

Una cuenta, que se unió a la plataforma el mes pasado y realizó cuatro apuestas -todas sobre Venezuela- ganó más de US$436.000 a partir de una apuesta de US$32.537.

Los datos de Polymarket muestran que los operadores situaban las probabilidades de la salida de Maduro en apenas un 6,5% en la tarde del viernes 2 de enero.

Pero subieron al 11% poco antes de la medianoche y se dispararon en las primeras horas del 3 de enero, lo que indica un cambio repentino en las posiciones justo antes de que Trump publicara en Truth Social que Maduro estaba bajo custodia estadounidense.

"Esta apuesta en particular tiene todas las características de una operación basada en información privilegiada", dijo Dennis Kelleher, director ejecutivo de Better Markets, un grupo no partidista que aboga por la reforma financiera, en declaraciones a la cadena CBS, socia en EE.UU. de la BBC.