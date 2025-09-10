Activista Charlie Kirk muere tras recibir un disparo durante evento en la Universidad del Valle de Utah

En las imágenes del incidente, se ve cómo Kirk recibe un disparo en la zona del cuello y a una multitud corriendo en todas las direcciones tras escucharse la detonación.

El portavoz de la Universidad del Valle de Utah, Scott Trotter, explicó que el ataque se produjo poco después del inicio del evento: "Se escuchó un solo disparo en el patio, cerca del área de restaurantes del campus" .

Minutos después, la policía del campus informó en X que había un detenido: "Hoy, alrededor de las 12:10, se realizó un disparo contra el orador invitado, Charlie Kirk. Resultó herido y fue trasladado del lugar por su equipo de seguridad. La policía del campus está investigando y hay un sospechoso detenido", dice la publicación.

"EL DISPARO FUE DIRECTAMENTE CONTRA ÉL"

En videos del evento difundidos en redes sociales, se puede ver a Kirk sentado dirigiéndose a una multitud.

Se puede escuchar a un asistente en el público preguntarle sobre la violencia armada en Estados Unidos: "¿Sabe cuántos tiroteos masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años?".

"¿Contando o sin contar la violencia de las pandillas?", respondió.

Instantes después, se escuchó el disparo que hizo a Kirk sangrar en el área del cuello. La gente de la multitud grita y empieza a correr para alejarse del lugar.

Jason Chaffetz, un excongresista estadounidense, que asistió al evento con su hija declaró a la cadena Fox News que "todo el mundo se tiró al suelo" después del disparo

"El disparo fue directamente contra él", afirmó Chaffetz, asegurando que había hablado con Kirk justo antes de que comenzara el evento.