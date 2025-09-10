Disparan en una universidad de Utah a Charlie Kirk, activista conservador y aliado de Donald Trump

El activista conservador estadounidense Charlie Kirk recibió un disparo durante un evento en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en el oeste de EE.UU.

El comentarista de 31 años resultó herido y fue evacuado instantes después del tiroteo, informaron las autoridades universitarias.

Kirk, un ferviente simpatizante del presidente Donald Trump , es famoso por encabezar el grupo estudiantil conservador Turning Point USA.

La policía confirmó a la BBC que se produjeron disparos en el evento al que asistían decenas de personas, la mayoría estudiantes.

En las imágenes del incidente, se ve a una multitud corriendo en todas las direcciones tras escucharse el disparo.

El portavoz de la Universidad del Valle de Utah, Scott Trotter, explicó que el ataque se produjo poco después del inicio del evento: "Se escuchó un solo disparo en el patio, cerca del área de restaurantes del campus".

Minutos después, la policía del campus informó en X que había un detenido: "Hoy, alrededor de las 12:10, se realizó un disparo contra el orador invitado, Charlie Kirk. Resultó herido y fue trasladado del lugar por su equipo de seguridad. La policía del campus está investigando y hay un sospechoso detenido", dice la publicación.

Jason Chaffetz, un excongresista estadounidense, que asistió al evento con su hija declaró a la cadena Fox News que "todo el mundo se tiró al suelo" después del disparo