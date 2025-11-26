Récord histórico: En solo tres horas se vendieron más de 30 mil entradas para Viña 2026

Según la organización, "la cifra refleja el interés que la parrilla artística ha generado en el público, debido a su transversalidad y cantantes para todas las generaciones".
Este miércoles arrancó oficialmente la venta de entradas para la edición número 65 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.
Y a poco de más de tres horas de iniciarse la preventa (Entel y Santander), el proceso ya está batiendo récords, traducido en 30 mil boletos vendidos, un número histórico para el tradicional certamen.
LEER TAMBIÉN: Comenzó la venta de entradas para el Festival de Viña 2026: precios van desde los $54.000
Según la organización, "la cifra refleja el interés que la parrilla artística ha generado en el público, debido a su transversalidad y cantantes para todas las generaciones. De esta forma, el Festival Latino más grande del mundo suma un nuevo récord con una preventa que empezó hoy a las 11.00 hrs".
Este resultado, agregan, "anticipa seis noches de festival con gran convocatoria y miles de fans que se apostaron a través de Puntoticket para adquirir sus boletos para la fiesta del verano".
Cabe señalar que la venta general de entradas para disfrutar del festival ya está disponible a través de Puntoticket.
PURANOTICIA