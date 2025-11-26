Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Récord histórico: En solo tres horas se vendieron más de 30 mil entradas para Viña 2026

Récord histórico: En solo tres horas se vendieron más de 30 mil entradas para Viña 2026

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Según la organización, "la cifra refleja el interés que la parrilla artística ha generado en el público, debido a su transversalidad y cantantes para todas las generaciones".

Récord histórico: En solo tres horas se vendieron más de 30 mil entradas para Viña 2026
Miércoles 26 de noviembre de 2025 15:34
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Este miércoles arrancó oficialmente la venta de entradas para la edición número 65 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Y a poco de más de tres horas de iniciarse la preventa (Entel y Santander), el proceso ya está batiendo récords, traducido en 30 mil boletos vendidos, un número histórico para el tradicional certamen.

LEER TAMBIÉN: Comenzó la venta de entradas para el Festival de Viña 2026: precios van desde los $54.000

Según la organización, "la cifra refleja el interés que la parrilla artística ha generado en el público, debido a su transversalidad y cantantes para todas las generaciones. De esta forma, el Festival Latino más grande del mundo suma un nuevo récord con una preventa que empezó hoy a las 11.00 hrs".

Este resultado, agregan, "anticipa seis noches de festival con gran convocatoria y miles de fans que se apostaron a través de Puntoticket para adquirir sus boletos para la fiesta del verano".

Cabe señalar que la venta general de entradas para disfrutar del festival ya está disponible a través de Puntoticket.

PURANOTICIA

Cargar comentarios