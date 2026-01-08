Esposa de Bruce Willis aclara estado de salud del actor tras rumores de que había fallecido

Bruce Willis volvió a ser protagonista, pero esta vez por un escándalo que casi lo da por muerto en redes sociales. En las últimas horas, un mensaje compartido por su esposa desató rumores absurdos sobre su fallecimiento, luego de que internautas malinterpretaran una publicación nostálgica que se viralizó en cuestión de horas.

La publicación mostraba al actor junto a Emma Heming en un parque de diversiones, acompañada de un texto que evocaba un recuerdo de 2008. "Lo amo. Y, sencillamente, echo de menos que él sea mi compañero de viaje", escribió la empresaria. Palabras que algunos usuarios leyeron como una despedida definitiva, desatando una ola de especulaciones sobre la salud del protagonista de Duro de Matar, quien recordemos en 2022 fue diagnosticado con afasia y luego con demencia frontotemporal, motivo por el cual tuvo que alejarse de la actuación.

Emma Heming sale al paso de los rumores



Cansada de la desinformación, Emma Heming decidió aclarar los hechos y desmintió de manera tajante los comentarios sobre la muerte de su esposo.

"Por favor, dejen de difundir información falsa", sentenció, dejando en claro que Willis sigue con vida y que sus palabras fueron sacadas completamente de contexto.

Además, hizo un llamado a la prudencia en redes sociales y a respetar la privacidad de su familia, especialmente considerando la compleja situación de salud que atraviesa el actor.

Bruce Willis, de 70 años, continúa rodeado de sus seres cercanos, quienes mantienen un estricto resguardo sobre su estado actual, mientras la polémica sobre su “muerte viral” demuestra lo rápido que pueden descontrolarse los rumores en internet.

PURANOTICIA