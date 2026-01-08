Antonella Ríos aviva rumores de un nuevo amor tras polémicas fotografías junto a un misterioso hombre

Antonella Ríos volvió a encender rumores sobre su vida amorosa tras un período de silencio absoluto luego de la polémica con Marcelo Barticciotto. Aunque en Que te lo digo insinuaron que la actriz podría estar en pareja, donde ella misma ha evitado dar declaraciones al respecto.

Lo que sí llamó la atención de sus seguidores fue una reciente publicación que compartió en sus historias, donde aparecen fotos muy cercanas junto a un hombre que, aparentemente, sería su nuevo romance. En las imágenes se la ve sonriente y cómoda, posando junto a quien en Instagram se identifica como @patri3k.bayas.

El misterio rodea al sujeto, cuya presencia en redes es mínima, ya que su cuenta de Instagram es privada y apenas tiene 749 seguidores. En TikTok la situación es aún más escueta: solo ocho seguidores y tres videos públicos. Aun así, los gestos afectuosos y los emojis de corazón que acompañan el post han disparado las especulaciones entre los fans.

Recordemos que Ríos había protagonizado un sonado romance con el ídolo de Colo-Colo, Marcelo Barticciotto, que salió a la luz tras una encerrona que sufrieron juntos a fines de 2024 en Ñuñoa, mientras estaban estacionados en plena vía pública. Ahora, los ojos del público vuelven a estar sobre la actriz, preguntándose si finalmente encontró un nuevo compañero.

PURANOTICIA