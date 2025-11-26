Comenzó la venta de entradas para el Festival de Viña 2026: precios van desde los $54.000

Con la cartelera prácticamente cerrada —y con la deuda pendiente de los números de humor y variedad— este miércoles 26 de noviembre arrancó oficialmente la venta de entradas para la esperada edición número 65 del Festival de Viña del Mar, un evento que ya está generando revuelo por su millonaria producción y sus llamativas apuestas musicales.

El Viña 2026 viene con nombres que prometen encender la Quinta Vergara: Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Juanes y Mon Laferte lideran una programación que mezcla nostalgia, íconos globales y figuras nacionales.

Pero eso no es todo, ya que el certamen también busca deslumbrar con extravagancias al gusto del público, como la primera presentación de un grupo K-Pop en el escenario viñamarino —de la mano de NMIXX— y el debut de un formato inesperado, Yandel Sinfónico.

En el humor, solo Stefan Kramer está confirmado por ahora, aunque el calendario diario del festival —ya disponible— aún no le asigna fecha. Y mientras los demás humoristas siguen siendo un misterio, la polémica por los precios comenzó de inmediato.

A través de Punto Ticket, ya se pueden comprar entradas, pero solo para clientes Entel y Banco Santander, quienes gozan de la Preventa Exclusiva. El resto del público deberá esperar hasta este viernes 28 de noviembre, cuando se inicie la venta general.

Como ocurre año tras año, las localidades son las mismas. Desde la tradicional galería hasta el codiciado palco, donde los asistentes pueden estar a metros de las estrellas. Sin embargo, lo que sí cambió es el precio. Todas las entradas subieron, y mientras más exclusivas, mayor el alza.

La galería pasó de $51.750 a $54.050 (con cargo por servicio). Mientras que palco, la butaca más exclusiva, trepó de $299.000 a $312.800.

LISTA COMPLETA DE PRECIOS

Palco: $312.800

Platea preferencial: $221.950

Platea premium: $172.500

Platea golden: $138.000

Platea general: $112.700

Galería: $54.050

Silla de ruedas y acompañante: $23.000 c/u

