Maite Orsini humilla su propio pasado en la actuación: “Lo hacía muy mal y me generaba mucha frustración”

Maite Orsini prendió fuego a sus redes sociales al abrir una caja de preguntas para sus seguidores, y no dudó en hablar sin filtros sobre uno de los capítulos más polémicos de su pasado artístico.

Un usuario le preguntó por su participación en El Laberinto de Alicia (Canal 13, 2011), donde a sus 23 años interpretó a Dolores Donoso, y la parlamentaria no guardó silencio.

Tras la pregunta, Orsini fue brutalmente sincera y no dudó en criticar su propio desempeño: "Si bien fue una bonita experiencia porque fue un gran elenco, no lo pasé tan bien porque yo soy muy autoexigente y la verdad es que soy una pésima actriz", confesó, dejando claro que la televisión no siempre fue un camino de rosas.

La autocrítica no terminó ahí. La diputada reveló lo incómoda que se sentía al verse en pantalla: "Soy muy mala, lo hago muy mal y yo me daba cuenta, entonces grababa las escenas, las veía en el monitor y me daba tanta vergüenza".

Incluso fue más allá al compararse con el resto del elenco: "De verdad era, lejos, la más mala de todo el elenco. Lo hacía muy mal y me generaba mucha frustración y me daba vergüenza verlo en la tele".

Orsini también contó que intentó buscar ayuda profesional para mejorar su actuación, pero la producción nunca respondió a su solicitud: "Pedí que me apoyaran con un profesor de actuación, lo que nunca ocurrió", relató.

Finalmente, la exactriz reveló que esta experiencia la ayudó a tomar una decisión que marcaría su futuro: dejar la televisión y enfocarse en la carrera de derecho.

"Justamente después de eso, me di cuenta de que no quería seguir trabajando en televisión y que, realmente, lo que me gustaba era mi carrera de derecho. Así que... buenos y malos recuerdos", concluyó, cerrando un capítulo que muchos no olvidarían.

PURANOTICIA