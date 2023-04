PDI incautó arma con la que Cris MJ profirió amenazas en live de Instagram

La Fiscalía informó que se incautó el arma que el cantante de música urbana conocido como Cris MJ exhibió en una transmisión en vivo en redes sociales.

El fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, sostuvo que "durante el transcurso de esta tarde, la Policía de Investigaciones, específicamente la Brigada de Investigación Criminal de la comuna de Iquique, ha logrado la ubicación e individualización del artista urbano de nombre Cris MJ, estableciéndose que su nombre es Cristopher Álvarez García y siendo ubicado en la comuna de Santiago".

"Lugar en el cual se procedió a la incautación de un armamento tipo pistola, réplica tipo airsoft, la cual será sometida por la Policía de Investigaciones a los peritajes correspondientes y continuándose las diligencias con el objeto de establecer las amenazas que éste habría proferido", comentó el persecutor.

Esto luego que iniciara una investigación en contra del músico, debido a que el artista mostró la supuesta arma de fuego en redes sociales cuando expresaba su molestia luego de que el productor de un evento que realizó en Iquique lo acusara por incumplimiento en los acuerdos de ganancias, lo que le habría generado millonarias pérdidas y deudas.

Según el productor, Cris MJ "no quería salir a cantar y me obligó a regalar entradas porque si la gente no llenaba la cancha tampoco iba a salir", afirmando que fue "el peor negocio de mi vida".

Ante ello, el cantante oriundo de La Serena respondió a través de su Instagram este domingo que "andan hablando puras hueás, agradezcan que les hice el evento culiao', si no, me hubiera ido para España hace cualquier día (...) Ahí está el 30 (municiones del arma)".

Debido a esto, el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, explicó que "hemos tomado noticia a través de redes sociales la existencia de que un cantante urbano, artista urbano de nombre Cris MJ, habría estado exhibiendo a través de un video en un live aparentemente un arma de fuego y eventualmente efectuando amenazas a quien habría estado encargado de un show que tuvo lugar el 14 de abril de 2023".

"Frente a ese evento que detectamos en las redes sociales decidimos iniciar de oficio una causa, una investigación, por el delito de amenazas y porte de arma de fuego, el cual está a cargo de la Policía de Investigaciones y se está efectuando la denuncia directa por parte del afectado, el productor de este show, quien nos está aportando antecedentes de lo ocurrido", detalló el fiscal.

