Karen Doggenweiler da un paso al costado en específico bloque de "Mucho Gusto" por postulación presidencial de Marco Enríquez-Ominami

Durante la jornada de este lunes, la animadora Karen Doggenweiler anunció en vivo su decisión de marginarse de los espacios políticos del matinal "Mucho Gusto" de Mega.

La medida responde a la inscripción de la candidatura presidencial de su esposo, Marco Enríquez-Ominami, quien va por quinta vez a la carrera por La Moneda.

El anuncio se realizó al inicio del programa, antes del bloque dedicado al análisis político y electoral, donde la animadora del Festival de Viña del Mar explicó que su determinación busca mantener la imparcialidad del espacio televisivo y se enmarca en un ejercicio de transparencia profesional.

"Yo he tomado la decisión de marginarme de los segmentos políticos por razones bien obvias", comenzó diciendo Doggenweiler.

"Marco está inscribiendo su candidatura hoy, logró juntar las firmas y va a estar en la papeleta", agregó.

Luego, la periodista señaló que fue una decisión personal y no del canal, para así mostrar respeto a los demás candidatos, y también al propio ME-O.

"A todos los candidatos los conozco, los he entrevistado muchas veces, y bueno, para que ellos aquí puedan desarrollar sus ideas en un momento tan desafiante de nuestro país, y, por supuesto, Marco también pueda venir a las entrevistas, es que he tomado esta decisión", sentenció la comunicadora.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Doggenweiler toma una medida de este tipo, ya que recordemos que durante sus años en TVN, en las anteriores campañas presidenciales del exdiputado, la periodista mantuvo la misma postura que ahora.

PURANOTICIA