La "reina de la ketamina" se declarará culpable en el caso de la muerte del actor Matthew Perry

Jasveen Sangha tenía contacto con celebridades y clientes de alto nivel en Los Ángeles, a quienes directa o indirectamente vendía drogas y fármacos de uso médico controlado.
En el entorno de las estrellas de Hollywood era conocida como la "reina de la ketamina".
En una redada a su "almacén clandestino", su casa en el barrio de North Hollywood, las autoridades federales de EE.UU. encontraron decenas de viales de ketamina, junto con miles de dosis de metanfetamina, cocaína y Xanax.
Pero la muerte del actor estadounidense Matthew Perry terminó por derribar el emporio de la "reina de la ketamina".
Este lunes se informó que Sangha llegó a un acuerdo judicial con los fiscales del caso Perry para declararse culpable de vender las drogas que causaron la muerte del actor, ocurrida en octubre de 2023.
La mujer de 42 años, de nacionalidad estadounidense y británica, está acusada de cinco cargos en un tribunal de Los Ángeles, incluido uno por distribuir ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales, informó este lunes el Departamento de Justicia.
Perry, celebre por su actuación en la serie Friends, fue hallado muerto en el jacuzzi del patio trasero de su casa de Los Ángeles hace dos años. La autopsia reveló que su muerte se debió a los efectos agudos de la ketamina.
Esta sustancia es un anestésico disociativo que tiene algunos efectos alucinógenos. Puede distorsionar los sentidos y hace que el consumidor se sienta desconectado y sin control. Se utiliza como anestésico inyectable en humanos y animales porque hace que los pacientes no sientan dolor.
Solo debe ser administrada por un médico y los pacientes que la han tomado deben ser supervisados por un profesional debido a sus posibles efectos nocivos.
Sangha es una de cinco personas acusadas de suministrar ese fármaco al actor, aprovechándose de la adicción a las drogas de Perry para obtener beneficios económicos, lo que al final le provocó la muerte por sobredosis, según las autoridades.
Los otros acusados son los médicos Salvador Plasencia y Mark Chavez, quienes presuntamente le vendían ketamina a Perry; Kenneth Iwamasa, quien trabajaba como asistente del actor y quie ayudó a comprar e inyectar la droga al actor; y Eric Fleming, quien vendió a Perry ketamina que había obtenido de Sangha.
Los cinco han aceptado declararse culpables de los cargos que se les imputan.
"Según su acuerdo de culpabilidad, Sangha colaboró con Erik Fleming, de 55 años, de Hawthorne, para distribuir ketamina a Perry, un exitoso actor y escritor cuyas luchas contra la adicción a las drogas estaban bien documentadas. En octubre de 2023, Sangha y Fleming vendieron a Perry 51 viales de ketamina, que fueron entregados a Kenneth Iwamasa, de 60 años, de Toluca Lake, asistente personal de Perry", dijo el Departamento de Justicia este lunes en un comunicado.
"Antes de la muerte de Perry, Iwamasa le inyectó repetidamente la ketamina que Sangha le había suministrado a Fleming. Concretamente, el 28 de octubre de 2023, Iwamasa le inyectó a Perry al menos tres dosis de la ketamina de Sangha, lo que le causó la muerte".
El juicio contra la mujer se ha aplazado varias veces, pero se espera que comparezca ante un tribunal federal en las próximas semanas para presentar formalmente su declaración de culpabilidad, como parte del acuerdo con las autoridades federales.
Su abogado, Mark Geragos, le dijo a la BBC que su clienta "está asumiendo la responsabilidad de sus actos".
Se enfrenta a una pena máxima de 60 años de prisión federal, según el Departamento de Justicia.
