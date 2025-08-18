La "reina de la ketamina" se declarará culpable en el caso de la muerte del actor Matthew Perry

Solo debe ser administrada por un médico y los pacientes que la han tomado deben ser supervisados por un profesional debido a sus posibles efectos nocivos.

Sangha es una de cinco personas acusadas de suministrar ese fármaco al actor, aprovechándose de la adicción a las drogas de Perry para obtener beneficios económicos, lo que al final le provocó la muerte por sobredosis, según las autoridades.

Los otros acusados son los médicos Salvador Plasencia y Mark Chavez, quienes presuntamente le vendían ketamina a Perry; Kenneth Iwamasa, quien trabajaba como asistente del actor y quie ayudó a comprar e inyectar la droga al actor; y Eric Fleming, quien vendió a Perry ketamina que había obtenido de Sangha.

Los cinco han aceptado declararse culpables de los cargos que se les imputan.

"Según su acuerdo de culpabilidad, Sangha colaboró con Erik Fleming, de 55 años, de Hawthorne, para distribuir ketamina a Perry, un exitoso actor y escritor cuyas luchas contra la adicción a las drogas estaban bien documentadas. En octubre de 2023, Sangha y Fleming vendieron a Perry 51 viales de ketamina, que fueron entregados a Kenneth Iwamasa, de 60 años, de Toluca Lake, asistente personal de Perry", dijo el Departamento de Justicia este lunes en un comunicado.

"Antes de la muerte de Perry, Iwamasa le inyectó repetidamente la ketamina que Sangha le había suministrado a Fleming. Concretamente, el 28 de octubre de 2023, Iwamasa le inyectó a Perry al menos tres dosis de la ketamina de Sangha, lo que le causó la muerte".

El juicio contra la mujer se ha aplazado varias veces, pero se espera que comparezca ante un tribunal federal en las próximas semanas para presentar formalmente su declaración de culpabilidad, como parte del acuerdo con las autoridades federales.

Su abogado, Mark Geragos, le dijo a la BBC que su clienta "está asumiendo la responsabilidad de sus actos".