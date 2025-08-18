Daniella Campos es la segunda confirmada para el nuevo reality culinario de Mega: "¡Todo puede pasar!"

Durante la jornada de este lunes, Mega reveló a un nuevo participante de su esperado reality culinario, "El Internado". Y se trata de la incorporación de la periodista y ex Miss Mundo Chile, Daniella Campos.

Cabe recordar que la semana pasada además se confirmó la participación de Edmundo Huerta Cordero, más conocido como Di Mondo, por lo tanto, hasta el momento solo han revelado estos dos mediáticos nombres.

"La exmiss Mundo Chile Daniella Campos es la siguiente en aceptar el desafío y sumarse al reality El Internado de Mega. La veremos encerrada enfrentando grandes desafíos y sumándose a intensas pruebas...", señalaron desde el Instagram de Megamedia.

"Con Di Mondo y Daniella encerrados y en convivencia... ¡Todo puede pasar!", agregaron.

Además, señalaron que el programa se tratará de “un internado, donde 18 famosos de Chile y el mundo, que no saben cocinar o algunos que creen que saben, estarán encerrados, compitiendo y conviviendo 24/7”.

Bajo esta misma línea, Campos aseguró que su presencia no pasará desapercibida en el programa.

"Yo cocino como cualquiera en su casa, pero lo dulce no es lo mío. Sé hacer queque y quizás un pie de limón. Voy a aprender y eso es lo que más me encanta", señaló la comunicadora.

PURANOTICIA