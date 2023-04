Fiscalía abre investigación de oficio contra Cris MJ por amenazas y porte de arma de fuego

Fiscalía iniciará una investigación contra Cristopher Andrés Álvarez, músico urbano más conocido como "Cris MJ", a causa de la transmisión en Instagram donde se grabó mostrando una pistola.

En el video, el artista exhibió su molestia luego de que el productor de un evento que realizó en Iquique lo acusara mediante redes sociales por incumplimiento en los acuerdos de ganancias, lo que le habría generado millonarias pérdidas y deudas.

Según el productor, Cris MJ "no quería salir a cantar y me obligó a regalar entradas porque si la gente no llenaba la cancha tampoco iba a salir", afirmando que fue "el peor negocio de mi vida".

Ante ello, el cantante oriundo de La Serena respondió a través de su Instagram este domingo que "andan hablando puras hueás, agradezcan que les hice el evento culiao', si no, me hubiera ido para España hace cualquier día (...) Ahí está el 30 (municiones del arma)".

Ante ello, el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, explicó que “hemos tomado noticia a través de redes sociales la existencia de que un cantante urbano, artista urbano de nombre Cris MJ, habría estado exhibiendo a través de un video en un live aparentemente un arma de fuego y eventualmente efectuando amenazas a quien habría estado encargado de un show que tuvo lugar el 14 de abril de 2023”.

“Frente a ese evento que detectamos en las redes sociales decidimos iniciar de oficio una causa, una investigación, por el delito de amenazas y porte de arma de fuego, el cual está a cargo de la Policía de Investigaciones y se está efectuando la denuncia directa por parte del afectado, el productor de este show, quien nos está aportando antecedentes de lo ocurrido", agregó.

Entre quienes denunciaron a Álvarez está el diputado Andrés Celis, de Renovación Nacional. "La liviandad con la que exhibe el arma y realiza la amenaza es alarmante y da cuenta del clima de impunidad ante el porte y uso de este tipo de elementos actualmente, en un contexto marcado por una crisis de seguridad que estamos viendo en Chile donde la violencia, las armas y el crimen organizado son protagonistas", indicó el parlamentario.

Mientras que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, fue consultado por la situación este lunes, ante lo cual abordó la influencia de la música en la juventud: "El fenómeno de la violencia es bien complejo porque es estructural, es social. Obviamente me parece terrible que alguien sea un referente para los jóvenes y lo que usa es un arma o se sacan fotos con arma".

"Somos un poquito hipócritas en la sociedad. Como que nos espantamos con algunas cosas, pero tenemos que reconocer que esa violencia está puesta en los programas de televisión, en las películas, en todo lo que estamos mirando. Entonces me parece gravísimo, es parte de la discusión", agregó en entrevista con radio Universo.

PURANOTICIA