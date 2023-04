Paulina de Allende-Salazar pidió disculpas por tratar de "paco" a carabinero asesinado: "Fue un error, una lesera"

Paulina de Allende-Salazar se disculpó tras tratar de "paco" al cabo de Carabineros, Daniel Palma Yáñez, quien falleció durante la madrugada de este jueves.

El uniformado fue baleado en la cabeza durante una fiscalización en la comuna de Santiago.

Y es que en medio de la cobertura por la muerte del funcionario, la profesional de Mega dijo: "La misma comisaría a la cual habría pertencido el paco... el carabinero, perdón".

Esto generó el repudio de los televidentes y de Carabineros. El general Álex Chaván manifestó que "si aquí se encuentra presente la periodista Paulina de Allende, quien fue capaz de tratar a uno de nuestra mártires como paco, esa periodista no puede estar aca".

LEER TAMBIÉN: Paulina de Allende llamó "paco" a policía asesinado y desató el enfado de Carabineros: "Esa periodista no puede estar acá".

Y el matinal «Buenos días a todos» de TVN conversó con la profesional, quien se disculpó por lo sucedido.

“Me equivoqué porque venía rápido. Mi corazón está con esa mujer que perdió a su marido, mi corazón está con que las cosas se ordenen en este país, mi corazón está con Carabineros de Chile que hoy necesitan ser protegidos”.

Luego agregó que “no nos confundamos, aquí lo importante no soy yo”.

“Cometí un error no por carga, porque veníamos rápido a toda velocidad, se me salió y corregí al tiro. Mi más sentido pésame, aquí desde la mañana hemos estado informando, Chile no puede seguir así, se necesita mejorar las condiciones, todo nuestro respeto —como siempre— a Carabineros de Chile”, complementó.

Por último, De Allende-Salazar insistió en que “fue un error, una lesera, me corregí al tiro, no es más que eso. De verdad que aquí lo importante es dar cuidado e informar como corresponde”.

PURANOTICIA