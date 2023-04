Paulina de Allende llamó "paco" a policía asesinado y desató el enfado de Carabineros: "Esa periodista no puede estar acá"

Una polémica se ha suscitado de forma paralela al asesinato del cabo primero de Carabineros, Daniel Palma, y que relaciona al matinal de Mega, «Mucho Gusto».

Es que en medio de la cobertura, la periodista Paulina de Allende se refirió al fallecido funcionario policial como "paco".

"La misma comisaría a la cual habría pertencido el paco... el carabinero, perdón", fueron las palabras que dijo la profesional de las comunicaciones.

Ante este hecho, Carabineros salió de inmediato al paso de lo ocurrido, expresando que no se iba a entregar ninguna información mientras estuviera la periodista en el lugar.

"Si aquí se encuentra presente la periodista Paulina de Allende, quien fue capaz de tratar a uno de nuestra mártires como paco, esa periodista no puede estar aca", indicó el general Álex Chaván.

De igual forma, sostuvo que "no vamos a dar ninguna declaración mientras esa periodista esté acá. Luego vuelvo y vamos a dar las declaraciones con el fiscal".

Tras estas palabras, la propia periodista explicó que "veníamos súper rápido, cometí un error y yo no soy la noticia. Me equivoqué, me corregí al tiro. Mi corazón está con esa mujer que perdió a su marido, mi corazón está con carabineros que necesita ser protegido".

PURANOTICIA