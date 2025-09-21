María José Prieto enfrenta a la familia de Di Girolamo: “Dejen de mentir”

La polémica en torno a la querella por abuso sexual contra el actor Cristián Campos volvió a reactivarse, esta vez por las declaraciones de su pareja, la actriz María José Prieto, quien salió en su defensa tras la entrevista concedida por Claudia di Girolamo a The Clinic.

Prieto utilizó sus redes sociales para responder directamente a las palabras de la actriz, refiriéndose al fallo que absolvió a Campos. “Que las asesore un mejor abogado. La justicia penal en Chile no usa la palabra inocente, un acusado es condenado o absuelto y Cristián Campos salió absuelto, que es sinónimo de inocente”, afirmó.

En esa misma línea, cuestionó a la familia de Di Girolamo por desconocer lo resuelto en los tribunales: “¿Para qué hacen querellas si no acatan los fallos cuando no les conviene? Dejen de mentir”.

Sus dichos surgieron luego de que Claudia di Girolamo valorara la investigación del juez Edgardo Gutiérrez, señalando que “hay un solo fallo que determina que los abusos sí ocurrieron”, aunque criticó que las instancias superiores terminaran absolviendo al actor. “En estas últimas dos instancias vimos la peor cara de la justicia, que es la indiferencia (…) Yo no leo en ninguna parte de la resolución de la Corte Suprema la palabra ‘inocente’. Él es un abusador con todas sus letras”, declaró la actriz.

Aunque el proceso judicial concluyó con la absolución definitiva de Campos, ratificada por la Corte Suprema, el caso sigue generando controversia en la opinión pública, con visiones contrapuestas sobre lo que significan en la práctica los fallos de la justicia.

