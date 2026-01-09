Raquel Aragandoña aseguró que Hernán Calderón la “odia” y explicó la polémica situación

Raquel Argandoña volvió a encender la polémica en televisión y dejó al descubierto el tenso momento que atraviesa con su exmarido, el abogado Hernán Calderón. En el programa Tal Cual, la opinóloga no se guardó nada y reveló que la relación entre ambos estaría lejos de ser cordial, al punto de que él ni siquiera querría tener contacto con ella.

Todo se destapó cuando en el espacio comenzaron a hablar de exparejas y vínculos que, con el paso del tiempo, terminan quebrándose aún más. Fue ahí cuando Argandoña lanzó una confesión: ya no puede seguir usando a Calderón como su contacto de emergencia.

“Tengo que cambiar ya el teléfono de emergencia, porque era de mi ex, el ex de mis dos hijos, que ahora me está odiando, a veces me ama, pero ahora me está odiando”, relató sin filtros.

El origen del conflicto

Según explicó la propia Raquel, el distanciamiento no tendría que ver con antiguos conflictos familiares, sino con una situación que mezcla celos, bromas y coincidencias que no pasan desapercibidas.

“Me está odiando, porque todo el mundo le hace bromas porque la polola se llama Raquel”, confesó, desatando risas y comentarios en el estudio.

El tema dio para más y José Miguel Viñuela entre carcajadas, le preguntó si existía algún otro parecido entre ella y la actual pareja de Calderón, más allá del nombre.

La respuesta de Argandoña fue inmediata y categórica: “Cómo te le ocurre, jamás”.

Pero fiel a su estilo, la opinóloga remató con una frase cargada de ironía: “Hay algunos que las operan para que se parezcan a las ex”.

Pese a este nuevo round mediático con su ex, Raquel aseguró que su presente sentimental va por otro camino. Tras años del quiebre con Hernán Calderón, afirmó que hoy su corazón está en calma y bien resguardado. Hace un tiempo confirmó que retomó su relación con Félix Ureta, aunque esta vez optó por mantenerla fuera del foco televisivo.

PURANOTICIA