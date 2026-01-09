Maly Jorquiera enfrenta rumores de nuevo romance y responde sin filtro: “Puros problemas”

En medio del ruido mediático que dejó su comentado quiebre con Sergio Freire, Maly Jorquiera volvió a sacudir a la farándula, ya que hace unas semanas la actriz y comediante fue apuntada como protagonista de un supuesto nuevo romance con un empresario chileno, encendiendo todo tipo de especulaciones sobre su presente sentimental.

La bomba estalló en diciembre, cuando la periodista Cecilia Gutiérrez lanzó la información en su podcast Bombastic, deslizando que la humorista no estaría sola y que ya habría alguien ocupando un lugar especial en su vida.

“La otra que también me comentaron que está rehaciendo su vida tras una bullada relación es Maly Jorquiera... Es gerente de una conocida empresa”, afirmó, dejando más preguntas que respuestas y sin revelar la identidad del supuesto galán.

El rumor creció como la espuma hasta que la propia Maly decidió ponerle freno a las versiones que circulaban en portales y redes sociales. El momento llegó en el programa Hay que Decirlo, donde comparte panel con las “Milf”, cuando Karla Constant la enfrentó sin rodeos y lanzó la pregunta que todas esperaban.

“Y en este año, ¿alguien ha aparecido en tu vida?”, consultó la animadora, obligando a Jorquiera a responder en vivo.

Lejos de alimentar el misterio, la actriz optó por la ironía y el humor que la caracteriza, despachando el tema con una frase: “No, puros problemas”. Con eso, Maly cerró el capítulo y dejó claro que, al menos por ahora, el amor no estaría tocando su puerta.

