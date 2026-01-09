Luto en el espectáculo nacional: Periodista Andrés Caniulef falleció este viernes a los 48 años

Este viernes se informó la muerte de Andrés Caniulef, periodista y presentador de televisión, a los 48 años.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo del profesional fue encontrado al interior de su departamento ubicado en la intersección de Mac Iver con Santo Domingo, en la comuna de Santiago.

Personal de Carabineros confirmó la noticia, quienes se encuentran en el lugar realizando los primeros procedimientos.

Alrededor de las 23:32 horas, el capitán Manuel Salazar, señaló que “a las 22:30 se constituye personal de servicio de la Primera Comisaría Prefectura Central, verificando que al interior de un departamento se encontraba una persona fallecida”.

"Esta persona fallecida indicó sentirse mal de salud, desvaneciéndose al interior del departamento iniciando un paro cardiorespiratorio. En el lugar se constituyó personal de SAMU, quienes realizaron maniobras de RCP no logrando resultados positivos, falleciendo la persona al interior del departamento”, agregó.

Según consigna The Clinic, la pareja del presentador indicó a Carabineros que ambos consumieron drogas y tras eso, Andrés sufrió una descompensación.

Por su parte, la periodista Cecilia Gutiérrez sostuvo que Caniulef sufrió un paro cardíaco y que las causas de su fallecimiento se encuentran en investigación.

Cabe señalar que el santiaguino comenzó su carrera en Canal 13 como comentarista de espectáculos en programas como "6AM" y "Alfombra Roja".

En 2014 llegó a Chilevisión para ser parte de "SQP" y "Maldita Moda", entre otros espacios.

Ya en 2018, el periodista se alejó de la televisión para tratar su adicción a las drogas y otros temas de índole psiquiátrico.

A comienzos del 2025, dio a conocer que 8 años antes se había contagiado de VIH.

