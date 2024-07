Francisco Vidal reconoce que críticas a canales de televisión fueron un “error”: "Me traicionó el tono"

El presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, admitió el error tras sus polémicas declaraciones formuladas ante la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, donde aseguró que “no tener televisión pública en el ecosistema de medios de televisión, implica que los chilenos se informen por grupos económicos como Luksic (Canal 13) o Heller (Mega), o por unos gringos que andan circulando en Chilevisión y andan cambiando de propiedad”.

Los dichos del exministro generaron el inmediato rechazo de Canal 13, Mega y Chilevisión, al extremo que TVN debió aclarar a través de un comunicado que las palabras del presidente del directorio fueron hechas a “título personal”.

En entrevista con el Diario Financiero, Vidal sostuvo que “puede ser que una vez más me traicionó el tono, el haber personalizado creo que fue un error. Por definición respeto todas las opiniones que han emitido los canales, pero quiero precisar que respeto a todos los trabajadores de todos los niveles, y particularmente a los periodistas, que diría que casi los conozco a todos. Esto no es un tema personal, no es una crítica a las personas”.

“En el marco de la más absoluta libertad de expresión, creo que la esencia del canal público genera mayor diversidad y otros puntos de vista; y en consecuencia, creo que todo el debate que estamos teniendo en el Congreso en el proyecto que persigue el financiamiento público de las líneas públicas de TVN se dan en el contexto de un sistema de TV abierta, donde para mí es imprescindible la mirada de un canal público en toda su pluralidad, que por lo demás, coexiste con la televisión privada y sus legítimas líneas editoriales”, agregó en la entrevista.

“La defensa de la TV pública se da en un contexto de la presencia relevante de canales privados, que tienen todo el derecho a existir y tener su línea editorial; y pensando en los ciudadanos, al país le hace bien que, en un sistema muy pequeño, de sólo siete canales de TV abierta -de los cuales sólo cuatro son sustantivos en audiencia, en donde sólo uno de esos cuatro es una TV pública- que conviva y que la suma de esas miradas satisfaga la mayor riqueza de esa información”, cerró.

PURANOTICIA