Comediante Willy Sabor es golpeado en violento robo en Cerro Navia

El humorista Andrés González Bravo, conocido como Willy Sabor, fue víctima de un ataque planificado en la comuna de Cerro Navia, donde delincuentes armados los golpearon y robaron pertenencias, incluyendo un automóvil y celulares.

El incidente ocurrió mientras González se encontraba acompañado de un amigo. Según relató el propio comediante, los delincuentes habían simulado la compra de un teléfono celular como estrategia para acercarse y cometer el robo. Durante el ataque, ambos fueron golpeados, resultando Willy Sabor con un fuerte golpe en la cabeza, aunque sin lesiones graves.

La noticia fue confirmada en vivo por Paulina Nin, compañera del humorista en el programa Hay Que Decirlo de Canal 13: “A Willy, hace muy pocos minutos atrás, lo asaltaron con mucha violencia en la comuna de Cerro Navia. Gracias a Dios no está grave. Los dos están bien”.

Tras el ataque, el panelista del programa Hay Que Decirlo y su amigo se dirigieron a Carabineros para denunciar lo ocurrido. El humorista indicó que el robo fue planificado y se produjo en el contexto de un engaño, lo que subraya la violencia y la estrategia utilizada por los delincuentes.

El hecho ha generado preocupación entre vecinos y seguidores del artista, que han manifestado su apoyo a través de redes sociales, mientras las autoridades investigan el incidente para dar con los responsables.

