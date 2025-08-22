Ignacia Michelson revela la razón de su quiebre sentimental con Marcianeke: “Se acercó con una botella para pegarle”

En el último capítulo de Mundos Opuestos, Ignacia Michelson hizo una polémica confesión, donde reveló el motivo del quiebre de su relación con el cantante de trap, Marcianeke, en el año 2023.

En una conversación con sus compañeros de reality, Michelson comenzó contando que al principio “éramos amigos”, y que meses después el cantante urbano la invitó al Festival de Viña del Mar, donde “le pidió pololeo”. Bajo esta misma línea, Nacha informó que “lo pasamos muy bien”.

Luego, lanzó un detalle, donde aseguró que: “Él es una persona de autoestima muy baja”.

“Cuando yo lo conocí no se bañaba ni se arreglaba”, contó.

“Yo le decía que era un muerto en vida, cuando fue el que tiró el género (urbano) para arriba, le decía que se creyera el cuento”, agregó la ex Acapulco Shore.

“Entonces se empezó a arreglar, lo potencié; y al final me aburrí en un momento, porque yo lo potenciaba a él, ¿y quién se preocupaba por mí?“, planteó.

”No podía estar de mamá siempre”, sentenció Michelson.

AGRESIVO EPISODIO

Luego, Ignacia Michelson no se guardó nada y reveló que Marcianeke “era muy tóxico, se ponía celoso porque me hablaban”.

“Una vez nos fuimos a una fiesta electrónica en Argentina, se me acercó un hueón y me pidió que bailáramos, y Marcianeke se acercó con una botella para pegarle”, contó.

“Le dije ‘¿qué te pasa? Eres figura pública, ubícate, te pueden grabar pegándole a un pendejo por nada, yo sé decir que no’“, agregó la DJ.

“Entonces al final ya no lo estaba pasando bien con él”, aseguró Nacha.

Finalmente, contó que “cuando terminé con él se puso a llorar”, asegurando que el cantante urbano “era muy dependiente de mí, quería una mina que estuviera al 100% con él, que lo acompañara a todo... y yo no podía hacer eso”, aseguró.

“Es buen cabro, pero es un niño”, cerró.

