Comediante Willy Benítez atraviesa un complejo momento de salud: cercanos lanzan campaña solidaria

La familia del comediante Willy Benítez informó a través de redes sociales que el artista enfrenta un complejo cuadro de salud.

La noticia fue difundida por su colega Paulo Iglesias, quien, mediante una publicación en su cuenta de Facebook, compartió una campaña organizada por allegados a Benítez para reunir fondos destinados a cubrir sus gastos médicos.

"Quería pedirles que ayudemos a un grande que está pasando un delicado problema de salud. Colaboren con lo que puedan, todo servirá para nuestro querido artista. Te queremos y te admiramos", sentenció en la publicación.

Bajo esta misma línea, el hijo del comendiante, Diego Benítez, agradeció por el gesto de Iglesias, y señaló que: "De forma responsable tomo esta publicación, mi padre no quería exponer su estado de salud".

"El tema económico hoy es un tema ya insostenible llevarlo de forma familiar. Hace un tiempo sufrió un ACV y su estado actual lo tiene en silla de ruedas y utilizando pañales", reveló Diego.

Luego, indicó que además su abuela también está "delicada de salud", por lo que se ha dificultado aún más la situación.

Cabe destacar y recordar que Willy Benítez cuenta con una extensa trayectoria en el humor nacional y ha sido parte del selecto grupo de comediantes que se han presentado en

En su más reciente participación en la Quinta Vergara, en 2018, acompañó a Bombo Fica, quien le entregó una Gaviota de Plata como reconocimiento a su carrera.