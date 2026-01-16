Amparo Noguera habla por primera vez tras millonaria estafa: "Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo"

La actriz Amparo Noguera afirmó que no fueron $700 millones los que perdió en la estafa que sufrió por parte de delincuentes.

Supuestos ejecutivos bancarios la contactaron a mediados de octubre y le hicieron entender que sus bienes y dinero estaban en riesgo, pues una banda extranjera -falsa- estaba siguiendo sus pasos.

De esta manera, la hicieron entregar bienes y productos financieros para que quedaran bajo “resguardo” hasta que la falsa amenaza desapareciera.

La afectada no entregó una cifra y habló de los ahorros de 40 años de trabajo. Según ha trascendido, perdió cerca de $500 millones.

A través de redes sociales, la artista publicó que "como muchos saben, a lo largo de 8 días de tortura sicológica y miedo, fui víctima de un enorme desfalco. No fueron los 700 millones que algunos medios mencionaron, pero sí se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso, metódico y profundamente disfrutado. Hay otras víctimas también con pérdidas millonarias que vieron esfumarse de un día para otro los ahorros de toda sus vidas".

Agregó que "ha sido un proceso duro, que he intentado enfrentar de la mejor manera posible. Continúo trabajando, asistiendo al teatro, viendo a mis amigos. Mi vida sigue".

"Lamentablemente, no puedo entregar detalles ni conceder entrevistas sobre este asunto. Se trata de una investigación compleja y especialmente delicada, en la que actualmente hay más de diez imputados privados de libertad, y cuya ventilación mediática me está vedada", complementó.

"No suelo pedir más de lo necesario, pero en esta ocasión debo solicitar respeto por parte de los medios de comunicación. Dado que no estoy en posición de referirme públicamente a este tema, les ruego no enviar reporteros a esperarme fuera de mi domicilio o de los lugares que frecuento, ni intentar obtener declaraciones que sencillamente no puedo dar".

Finalmente, expuso que "aprovecho la ocasión para agradecer muy profundamente a todos quienes, una vez más, como a lo largo de toda mi carrera, me han mostrado todo su afecto y empatía".

