Gorillaz vuelve a Chile con gira sudamericana y disco recién estrenado

La espera terminó para los fanáticos chilenos de Gorillaz. Tras meses de especulación, la banda virtual creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett confirmó su regreso al país con un concierto programado para el viernes 4 de diciembre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La presentación formará parte de su nueva gira por Sudamérica y marcará un hito, ya que será la primera vez que el grupo actúe en Chile en un estadio abierto.

El anuncio coincide con la publicación de su noveno álbum de estudio, “The Mountain”, lanzado este 27 de febrero a través de su sello independiente KONG. El trabajo incluye colaboraciones con artistas como Bizarrap, Trueno, Sparks, IDLES y Yasiin Bey, reafirmando el carácter colaborativo que ha definido al proyecto desde sus inicios.

El repertorio del espectáculo combinará nuevas composiciones con canciones emblemáticas como Feel Good Inc., Clint Eastwood, On Melancholy Hill, DARE y Dirty Harry, piezas que han acompañado la evolución sonora del grupo desde su debut en 2001.

En cuanto a la venta de entradas, la preventa exclusiva para clientes Entel o quienes paguen con tarjeta Santander comenzará el miércoles 4 de marzo a las 12:00 horas. La venta general se iniciará el viernes 6 de marzo a las 12:01 horas a través de Ticketmaster.cl.

El retorno de Gorillaz se proyecta como uno de los espectáculos internacionales más esperados del año en Chile, especialmente para quienes han seguido la trayectoria del innovador proyecto que fusiona música, animación y cultura pop global.

