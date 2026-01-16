Cuento del tío: Amparo Noguera cae en fraude y pierde cerca de $700 millones

20 años de relación atesoraron Amparo Noguera y Marcelo Alonso, una historia que llegó a su fin en medio de rumores de una supuesta infidelidad del actor con la diputada Maite Orsini.

Pero el nombre de Marcelo Alonso volvió recientemente a la palestra luego de que Amparo Noguera fue estafada por cerca de $700 millones de pesos, tras recibir una llamada telefónica al más puro estilo del denominado cuento del tío.

Según información revelada por Radio BíoBío, la actriz se contactó de manera urgente en dos ocasiones con su ejecutiva del Banco de Chile para solicitar el retiro de parte de su dinero, específicamente $200 millones de pesos que mantenía invertidos en fondos mutuos.

De acuerdo a lo informado, Amparo Noguera le señaló a su ejecutiva bancaria que “estaba con sus abogados y que se trataba de un asunto personal y legal”, agregando que se encontraba en proceso de divorcio, lo cual necesitaba disponer de todo el dinero que tenía invertido.

Cabe destacar que la actriz no fue la única afectada por este fraude, el cual habría sido perpetrado por un grupo de reos junto a personas en libertad. Otras víctimas habrían perdido sumas cercanas a $60 millones y $30 millones de pesos, respectivamente.

PURANOTICIA